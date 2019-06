Sirokai Diána elárulta, néha maga is meglepődik, hogy mennyi híres férfi érdeklődik iránta.

Sirokai Diána egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az Instagram-oldalát már közel 900 ezren követik. A csinos plus size modell a Borsnak adott interjújában elárulta, külseje miatt régebben sokat bántották, de ma már nem törődik a rosszindulatú kommentelőkkel, fontosnak tartja, hogy mindenki jól érezze magát a saját bőrében.

„Nagyon sokat bántottak korábban, de aztán megelégeltem a gyűlölködést. Nem szabad adni mások véleményére, mert lehetetlen mindenkinek megfelelni. A negatív kritikán ma már csak nevetek. Magyarországon is csak két dolog miatt érnek atrocitások: a testem és a roma származásom miatt. A legtöbb komment azt írja, hogy biztos egy buta cigánylány vagyok, meg dagadéknak neveznek, de ezeket magamra se veszem. Büszke vagyok magamra, és tudom, hogy mire vagyok képes. (...) Szeretnék fogyni, de nem túl sokat, és inkább csak az egészségem miatt, mert az a legfontosabb. De még akkor is plus size modell leszek, és szeretem is, hogy van mit fogni rajtam. Sokan félre is értenek, pedig én nem azt mondom, hogy maradj kövér, hanem azt, hogy szeresd magad."

A plus size modell hozzátette, naponta rengeteg üzenetet kap rajongóktól, és meglepő módon még híres férfiak is elhalmozzák őt bókokkal.

„Persze rengeteg pasi rám ír, még olyanok is, akikből ki se nézném, hogy tetszem nekik, például híres sportolók. De inkább személyesen ismerkedem amúgy is, mert nem szeretek kockáztatni."