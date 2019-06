Gőzerővel készül az esküvőre Solti Ádám és Kiss Bernadett. A menyasszony úgy döntött, hogy plasztikai beavatkozásnak veti alá magát, feltöltette ajkait.

"Gyerekként több baleset is ért, hegek maradtak a számon. Ez is zavart és az is, hogy vékony volt az ajkam, amitől kevés önbizalmam volt" - mesélte a Blikknek Kiss Bernadett, Solti Ádám kedvese, akit már a Nyerő páros című műsorból is ismerhetnek a nézők. A pár az esküvőjére készül, Berni pedig szeretne a lehető legmagabiztosabb lenni a nagy napon.

"A hialuronsavas feltöltést választottam, ami fél év után felszívódik, így ha nem tetszik, akkor sincs nagy baj, de szerencsére imádom, sokkal szebbnek érzem magam" - folytatta Kiss Bernadett.

Vőlegénye eleinte nem volt elragadtatva az ötlettől, ám a végeredmény nagyon tetszett neki. A beavatkozás előtt egy meddőségi klinikán voltak, ahol cukorterheléses vizsgálatot végeztek. Bernadett ott is kapott legalább három injekciót, majd az ajakfeltöltéskor még többet, így nagyjából harminc tűszúrással zárta a napot.

Közösségi oldalán pedig azt is megmutatta, hogy életében először a haját is meghosszabbíttatta.