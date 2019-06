Hajas László a tévékamerák előtt árult el részleteket trópusi esküvőjéről.

Mint arról már beszámoltunk, Hajas László a Maldív-szigeteken újra feleségül vette feleségét, Juditot. A fodrász most a FEM3 kamerái előtt képeket mutatott és részleteket is elárult a tengerparti mezítlábas ceremóniáról.

„A feleségemnek volt egy álma, hogy a huszadik évfordulónkat egy ilyen helyen ünnepeljük meg. De a gyerekek nélkül én nem szeretek elutazni, mert olyan keveset vagyunk együtt, csak velük tudom elképzelni. Viszont ők már kirepültek a családi fészekből... Most úgy adódott, hogy közösen meg tudtuk ünnepelni. Nekem is bakancslistámon volt ez a helyszín. (...) A végén megterítettek a tengerparton, amíg be nem sötétedett teljesen, ott voltunk. Az volt a fantasztikus, hogy ezen a helyen tényleg igazi pihenés volt. Annyira élveztem a környezetet, a gyönyörű környéket, a meleg vizet... Ki sem akartam jönni.”