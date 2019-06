Állítólag Bradley Cooper édesanyja miatt szakított a színész Irina Shaykkal.

Kiderült, hogy valójában nem is Lady Gaga, hanem egy másik nő állhat Bradley Cooper és Irina Shayk szakítása mögött. A The Sun azt írja, a színésznek mindig is egy hölgy lesz az első az életében, ő pedig nem más, mint az édesanyja.

Cooper köztudottan imádja anyukáját, előfordult, hogy a vörös szőnyeges eseményekre is őt vitte magával partnernek.

A portál szerint a 78 esztendős Gloria elfogadta fia kedvesét, a probléma inkább az volt, hogy Irina nem tudta megemészteni, mennyire szoros kettejük kapcsolata.