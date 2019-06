Pachmann Péter harmadik házassága futott zátonyra tavaly, és habár azóta csaknem egy év eltelt, a műsorvezető még nem érzi késznek magát egy új kapcsolatra.

Pachmann Péter harmadik házassága is véget ért, tavaly augusztusban derült ki, hogy hiába próbálkoztak, nem sikerült megmenteni a kapcsolatukat. Hiába telt már el lassan egy év azóta, a műsorvezető még most sem érzi késznek magát egy új szerelemre. Úgy érzi, előbb magával van dolga, és persze a gyermekeivel.