Kiszel Tünde lánya, Donatella leérettségizett.

Kiszel Tünde rettentő büszke a lányára, aki most le is érettségizett. Donatella 17 évesen tette le a vizsgákat, és a bizonyítványát meg is mutatta.

Édesanyja erről posztolt egy fotót a közösségi oldalára. Rengeteg követő gratulált nekik.