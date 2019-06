Hamarosan megszületik Curtis és kedvese első gyermeke. A rapper nemrégiben drogproblémákkal küzdött, de szerencsére a születendő baba teljesen egészséges. Curtis szerint Majka vallomása után nyomozók figyelték a házát.

Majka a Szegedi Ifjúsági Napok közönsége előtt mondta el, hogy barátja és zenésztársa, Curtis drogproblémákkal küzd. A rapper ezután elvonókúrára ment, ami sikeresnek bizonyult. Közben kiderült, hogy kedvese, Kriszti első gyermekükkel várandós.

A Blikk cikke szerint Curtis Garami Gábor PotyaUtas című műsorában beszélt a félelmeiről azzal kapcsolatban, hogy korábbi drogproblémái negatívan hatnak a magzat fejlődésére. Ám a vizsgálatok szerencsére azt igazolták, hogy a születendő gyermek egészséges.

A rapper úgy véli, Majka olyan dolgot mondott el róla ország-világ előtt, amelynek büntetőjogi következményei is lehettek volna. „Az is benne volt a pakliban, hogy börtönbe kerülök. Sőt, én biztos vagyok abban, hogy nyomozók megfigyeltek, ebben ezer százalékig biztos vagyok. Hetekig, hónapokig egy bizonyos jeep ott állt mindig a ház előtt, és csak az emberek cserélődtek benne. Van a Legenda című film, amiben Tom Hardy játszik, gondoltam rá, hogy én is viszek le kávét a nyomozónak, mint ő a filmben, de lehet, hogy nem értették volna a poént” – idézi a lap Curtis szavait.