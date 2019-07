Negyedszer feküdt kés alá Molnár Anikó. Az utóbbi időben rengeteget fogyott, így újra meg kellett műttetnie kebleit. Úgy látja, remekül sikerült a beavatkozás.

„27 kilót fogytam az elmúlt hónapokban, sajnos sok helyen megereszkedett a bőröm, főleg a mellem környékén” – kezdte a Borsnak Molnár Anikó, aki három héttel a plasztikai beavatkozás után már kötés nélkül is megnézhette új kebleit. Negyedszer feküdt kés alá a szebb és feszesebb formák reményében.

A műtét utáni napokban voltak fájdalmai, de gyorsan elmúlt, az eredménnyel pedig nagyon elégedett. „Három héttel a műtét után kirobbanó formában érzem magam. Semmi fájdalmam nincs, a melleim pedig elképesztően szépre sikerültek. A napokban voltam varratszedésen, akkor nézhettem meg először, és el kell mondjam, hogy teljesen elvarázsolt a látvány. A doki mesterművet alkotott, nem tudok más jelzőt használni erre” – fogalmazott Molnár Anikó.

Azt is elárulta, nemcsak a műtét eredménye miatt ilyen vidám, a magánéletében is minden rendben van. „Boldog vagyok, hogy lefogytam, hogy szövődmények nélkül megúsztam a műtétet, és a magánéletem is rendben van” – mondta Molnár Anikó.