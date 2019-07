Palik László és Marsi Anikó fiai komoly érdeklődést mutatnak a tévézés iránt.

Tinédzserré cseperedtek Marsi Anikó és Palik László fiai. A 13 esztendős Vilmos és a 11 éves Vince lassan elgondolkodhat azon, felnőttként milyen foglalkozást választanak majd maguknak, de úgy tűnik, már most nagyon érdekli őket a tévézés, így lehet, hogy a szüleik nyomdokaiba lépnek. A fiúk még a Fuss család, fuss! című családi sportvetélkedő felvételeire is elkísérték édesapjukat.

„Ez persze, ilyenkor szigorúan munka, de ettől függetlenül természetesen kiviszem a családot. Vélhetően nem is nagyon hagyják majd a fiaim, hogy ez kérdésként fogalmazódjon meg. Azt gondolom, a forgatás alatt többször meglátogatnak az anyukájukkal. Már most érdekli őket a műsor, az Exatlon is nagyon lekötötte őket, amikor kint voltak Dominikán. Amikor pedig vége volt a forgatásnak, akkor 100 kérdéssel jöttek, mindent tudni akartak. (...) Abban a korban vannak, hogy minden érdekli őket, nem csak a televíziózás. Szeretnek belelátni a folyamatokba, hogy mi, miért, hogyan történik, az érdekli őket, hogy az édesapjuk mit és hogyan csinál, de ez anyukájuk kapcsán is így volt, amikor visszatért a képernyőre. Manapság a legnyitottabb, legérdeklődőbb életkorban vannak, annak pedig külön örülök, hogy ez a figyelem és kíváncsiság felénk is irányul. De azt most még nem érzem, hogy ez extra érdeklődés lenne a televíziózás iránt” – nyilatkozta Palik László a Blikknek.