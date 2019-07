Tóth Vera megható sorokkal emlékezett meg Fábián Juliról: az énekesnőnek ma lenne a születésnapja.

Tóth Vera az Instagram-oldalán emlékezett meg Fábián Juliról a születésnapja alkalmából. Az énekesnő 2017 decemberében távozott az élők sorából, családja, barátai és zenésztársai körében. Juli most lenne 39 éves.