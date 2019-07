Fiatal kollégáját tanította drogozni Szabó Győző

Forog a Toxikoma, a Szabó Győző drogos múltjából készülő film. A színész konzultánsként vesz részt a munkálatokban.

Szabó Győző szerepét a 31 éves Molnár Áron alakítja. A fiatal színész a heroinfogyasztás trükkjeivel kapcsolatban Győzőtől kapta a legjobb tanácsokat – írja a Blikk.



"Már az első napon volt egy drogozós jelenetem. Budiban ülve adtam be magamnak a cuccot. A felvétel előtti próbán frankón ment minden, rutinosnak tűnő mozdulattal raktam a puskát, azaz a véres droggal töltött fecskendőt az ölemben tartott tálcára, mire Győző azt tanácsolta: „Ne hagyd a tálcán a fecsit, vedd a szádba!" A felkészülésemet is segítette, és iszonyú hálás vagyok, hogy jelen van a forgatáson, mert az ilyen apróságokon múlhat a hitelességem" – mondta a lapnak Molnár, akit a közönség A mi kis falunk című sorozatból is jól ismerhet.

Győző elárulta, egyáltalán nem volt könnyű számára a Toxikoma első forgatási napja:

"Előtte álmatlan éjszakám volt, és furcsa érzés lett úrrá rajtam, amikor a díszletbe beléptem. Órákig libabőrös voltam, leginkább azért, mert Herendi Gábor nagyon kemény drogozós jelenetekkel kezdte a filmezést. Aznap este sem jött álom a szememre" – mondta a 49 éves színész.