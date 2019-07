Hosszan tartó betegség után, június 19-én hunyt el Horváth Ádám Kossuth-, Erkel Ferenc- és Balázs Béla-díjas rendező, a Szomszédok című sorozat atyja. Özvegye, Csűrös Karola színésznő nehezen dolgozza fel férje elvesztését. Mint mondta: nem tudja, hogyan bírja majd ki a temetést.

Horváth Ádám Kossuth-, Erkel Ferenc- és Balázs Béla-díjas rendező hosszan tartó betegség után hunyt el június 19-én. Földi maradványait kedden helyezik örök nyugalomra. A búcsúztatást a Színház- és Filmművészeti Egyetem, az MTVA, valamint a XIII. kerületi önkormányzat intézte, mindannyian saját halottjuknak tekintik. A temetésre való felkészülés nagyon megviseli a rendező özvegyét, Csűrös Karolát.

„Tudom, sokan azt mondják, idővel majd könnyebb lesz, és hogy a temetés után más lesz, de őszintén megmondom, én ebben nem hiszek. Nem látom most magam előtt, hogy valaha is jobb lenne” – mondta a Blikknek a színésznő. Szerencsésnek érzi magát, mert a menye, az unokák és az unokahúga is mellette vannak. Férje Amerikában élő lánya is hazajön a temetésre, ám az esték nagyon nehezek számára.

„A barátok is rengeteget segítenek, nagyon hálás vagyok nekik. De az esték és az éjszakák... Mindig nagyon rosszak. Magányosak, ráadásul sokat gondolkozom, sírok olyankor. Aludni sem tudok, még altatóval sem. Ádám halála óta nem tudtam magam kialudni, kipihenni” – fogalmazott Csűrös Karola, akinek az elmúlt évek is nehezek voltak, hiszen végig támogatta férjét, amíg a betegséggel küzdött.