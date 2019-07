Ahogy megírtuk, 4 hónap után hazatérhetett otthonába Sas József. Felesége elmondta, hogy töltik az idejüket.

"Örülünk, boldogok vagyunk, Jóska is jobban van, már többet mosolyog. De sajnálom, most rohannom kell, beteget ápolok" – nyilatkozta a Blikknek Sas József felesége, aki ápolót és gyógytornászt is felvesz a férje mellé.