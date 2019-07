Erdélyi Mónika a tévézés után visszatért eredeti szakmájához, és újra pénzügyi területen dolgozik.

Erdélyi Mónikát régen láthattuk a tévében, pedig saját bevallása szerint továbbra is kap tévés megkereséseket, ugyanakkor most már nem mindent vállal el. Nem hiányzik neki a tévézés, visszatért régi szakmájához, és emellett saját YouTube-csatornájából él.

„Anyu privát bankár, vele dolgozom együtt pénzügyi elemzőként, a tévézés előtt is ezzel foglalkoztam. Ez egy családi vállalkozás. Nem élünk együtt, ő Kiskunhalason, én Budapest mellett, de a mai világban ez nem probléma. Ezenkívül a saját videómegosztó csatornámra készítek kisfilmeket, amikben sokszor szerepel a kisebbik lányom, Molli is. Ez is hoz a konyhára, de hogy fölfusson, ahhoz kellett két év. Szerencsés vagyok, mert magam osztom be a munkaidőmet, és ez hatalmas szabadságot ad. Dolgoztam cukrászként és párterapeutaként is, de ezeket most pihentetem” – mesélte a BEST magazinnak.