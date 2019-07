Muri Enikő karrierje szárnyal, ám az énekesnő magánéletéről keveset hallani mostanában.

Muri Enikő az esküvője előtt kicsivel döntött úgy, hogy végül felbontja jegyességét kedvesével. Aztóta nem igazán hallottunk a magánéletéről semmit. A Bestnek azonban elárulta, hogy már foglalkoztatja az anyaság gondolata.

Enikő születésnapjára édesanyjától megkapta azt a kisruhát, amit akkor viselt, amikor még baba volt.

"Felnőttként az egyik születésnapomon nekem ajándékozta. Talán arra utalt vele, hogy szeretne már unokát... De önmagában is szép és megható gesztus volt. Ennek a darabnak is köze lehet hozzá, hogy egy idő óta motoszkál bennem az anyaság gondolata. Szeretnék babát, de belül még én is gyerek vagyok"