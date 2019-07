Bereczki Zoltán izgatottan várja, hogy elkezdődjön a Sztárban sztár leszek! című műsor, amelyben ő lesz az egyik ítész.

Bereczki Zoltán úgy érzi, 40 éves korára ért be igazán. Azt mondja, vállalja a korát, és az ismerősei szerint is jót tesz neki az öregedés. Már készen az ősszel induló Sztárban sztár leszek! című műsorra is, amelyben ő lesz az egyik zsűritag.

„Már minden szegmensét láttam a műsornak, de így is rengeteg kihívást tartogat számomra a Sztárban sztár leszek!, ráadásul az elmúlt időben éppen eléggé megforgatott az élet ahhoz, hogy másképp kezeljem és oldjam meg a különböző szituációkat. Már nem akarok mindenkit megmenteni. Ha valakiben van annyi kitartás, elhivatottság, alázat, akkor a maximumot kihozom belőle, és szárnyalni fogunk, ha pedig nincs, akkor nem esdeklek. Könyörögtem eleget az életem során" – mondta el a Borsnak.