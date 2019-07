Brad Pitt tisztázta a visszavonulásáról szóló pletykákat

Válása után végre újra élvezi az életet Brad Pitt, ráadásul a színészkedéssel sem akar felhagyni.

A Volt egyszer egy Hollywood című film premierjén hétfőn Brad Pitt cáfolta, hogy felhagy a színészkedéssel. Azt mondta, ez csak akkor következhet be, ha meghal. Nehéz időszak van Pitt mögött, Angelina Jolie-tól való válása nagyon megviselte. Most azonban végre kiegyensúlyozottnak tűnik, újra sínen van az élete, és ezt meg is erősítette: "Az élet nagyon jó" - mondta az E! Newsnak.

Azt is elárulta, hogy a közösségi médiát továbbra is kizárja az életéből, de soha sem mondja, hogy soha. Rendben van az élete Insta-fiók nélkül is, nem látja szükségét.