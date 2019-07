Ez a feltétele annak, hogy Demcsák Zsuzsa férje Magyarországon maradhasson

Tegnap érkezett Magyarországra Demcsák Zsuzsa indiai férje, Krishan. Ám van egy nagyon fontos feltétele annak, hogy itt is maradhasson.

Nem tétlenkedhetnek Demcsák Zsuzsáék. Egy nagyon fontos dolgot gyorsan el kell intézniük, hogy Krishan letelepedhessen Magyarországon: hazánkban is össze kell házasodniuk.

"Rengeteg dolgunk lesz az elkövetkező napokban! Az első és legfontosabb, hogy Krishan papírjait elkészíttessük hitelesített fordítóval. Miután beadtuk az iratokat, harminc nap múlva már össze is házasodhatunk. Szeretjük egymást, de a magyar esküvőt nemcsak ezért sürgetjük, hanem azért is, mert a kézfogó után Krishan két évig az országban maradhat tartózkodási engedéllyel. Ha ez az idő letelik, kérvényezhetjük a hosszabbítását újabb öt évre. Ha pedig ennek is vége, megszerezheti az állampolgárságot, ami a végső célunk" - mondta a Ripostnak Demcsák.