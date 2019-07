A színésznő már régen várta, hogy megnézhesse a Bosszúállók - Végjáték című filmet, ám a mozi végén majdnem vesegörcsöt kapott. Kicsivel 11 után lett vége a filmnek, ám a plázában nem találtak már nyitott mosdót, Dóra majdnem bepisilt. Egy mozgássérült mosdóba kéredzkedett be végül, ahol azonban nem volt víz. Hab volt a tortán, hogy ezek után még a parkolásért is fizetniük kellett.

"Moziiiiiiiiii-ban voltunk!!!! (Nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára!) Láttuk (végre) a Bosszúállók- a Végjáték részét! Imádtam! Pedig Hill ügynök nincs is benne! (Neki szoktam ugyanis a hangom kölcsönözni). Nagyon nevettem, nagyon izgultam, nagyon bőgtem! Csodálatos volt! Imádom a meséket, és ez egy igazán varázslatos felnőtt-mese! DE!!! Aztán majdnem gutaütést -pontosabban vesegörcsöt- kaptam, ugyanis az @arenamallbudapest mozijából 23:13-kor jöttünk ki egy olyan folyosón, ahol nem volt mellékhelyiség, egy olyan áruházba, ami 10-kor bezárt. Ezért a női mosdó is zárva volt a földszinten, (ahova a már nem működő mozgólépcsőn lebukdácsolva jutottunk le), csak a mozgássérült mosdóba tudtam bekéredzkedni, ahol persze nem volt víz... de legalább 600.-Ft-ot fizettünk a parkolásért, mert az első 3 óra ingyenes, aztán minden megkezdett óra 300.-Ft. Az első fizetős óránk 22:21-23:21-ig tartott (a már egyébként akkor is mozgólépcső és WC mentes) áruház parkolójában, a második ÓRÁNK 23:21-23:25-ig. (Ez 4 perc) Miután lemásztunk a nem működő mozgólépcsőkön, és besírtuk magunkat a mozgássérült mosdóba. De azért a parkolás fizetős. Magyarország én így szeretlek! (Kénytelen vagyok ugyanis)..." – mesélte el a sztorit a közösségi oldalán a színésznő.

Az egyik rajongója azonban felhívta a figyelmét arra, hogy valószínűleg rossz helyen keresték a mosdót, és nem érvényesítették a moziban a parkolójegyüket sem.