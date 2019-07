Bálint gazda betöltötte a 100. életévét. Az ország kertésze ma is éppen olyan lelkesedéssel foglalkozik imádott szakmájával, mint karrierje elején.

Bálint György, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Bálint gazda 100 éves lett, de fiatalokat meghazudtoló energiával éli a mindennapjait. Mindig igyekszik másoknak segíteni és hasznos tanácsokkal szolgálni. A Life.hu-nak egy korábbi interjúban mesélt életéről és arról, hogy áll ehhez a kerek évfordulóhoz.