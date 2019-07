Dér Heni elárulta, sokat bántják a kis mellei miatt, ő azonban nem hajlandó kés alá feküdni, elégedett magával.

Dér Heni szinte nap mint nap kap negatív hozzászólásokat a közösségi oldalán, ezek egy része az énekesnő külsejét kritizálja. Sokan azon gúnyolódnak, mennyire kicsi a melle, ő azonban már hozzászokott ehhez, és igyekszik nem foglakozni a rosszindulatú emberekkel.

„Tinikoromban volt idő, hogy zavart. Kit ne zavart volna, hogy az iskola deszkája? Nem éreztem magam jó csajnak, de ez nem tartott sokáig. Rájöttem, hogy engem kis mellel is dögösnek tart a külvilág, és az is vagyok. Akkor meg minek nagyobb mell? De nem is akarok már, ugyanis nem attól leszek szép vagy sikeres, hogy 800 köbcentit csináltatok magamnak, és tucatnő leszek, hanem attól, hogy elfogadom, szeretem magam, az adottságaimból, a genetikámból kihozom a maximumot. Rengeteget edzek, formálom magam, de nem orvosok és szike által, hanem saját erőből" – mondta el a Borsnak, majd hozzátette, a fiatalokkal is rendszeresen elbeszélget arról, hogy nagyon fontos lenne, hogy mások is fogadják el önmagukat olyannak, amilyenek.