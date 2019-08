Törőcsik Mari hat éve veszítette el a férjét. A Kossuth-díjas színésznő arról beszélt, hogy augusztus 2-a, Maár Gyula születésnapja mindig nagyon felkavarja.

„Maár Gyula születésnapja a halála óta nagyon fájdalmas számomra... Életem utolsó percéig hiányozni fog, de a hiánya ilyenkor szinte elviselhetetlenig erősödik. Most is, hogy róla beszélek, összefacsarodik a szívem, de igyekszem arra a csodálatos negyven évre koncentrálni, amit együtt tölthettünk. Minden születésnapján itt voltunk Velemben, így itt minden rá emlékeztet engem, de persze nem csak most (...) Maár Gyulával nem 'csak' a férjemet, de a társamat, a szeretőmet és a legjobb barátomat is elvesztettem. Azt remélem, hogy valóban létezik a túlvilág, és ő ott vár rám! Ha így van, akkor minden rendben van. Így kell lennie...” – vallotta a Ripostnak a színésznő.