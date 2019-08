A pénteki esőzés után vasárnapra már kellemes strandidő lett, amit a magyar sztárok is kiélveztek. A második gyermekének áprilisban életet adó Lilu egy medencében élvezte a meleget.

Lilu manapság leginkább a kisfiáról, Félixről posztolt tündéri képeket a közösségi oldalán, most azonban saját magáról tett közzé egy nagyon is vidám, mosolygós képet. Nem is csoda, hogy ennyire boldog, hiszen csodálatos családja van, és rendkívül kiegyensúlyozottnak tűnik.