A Blikk úgy tudja, hogy Shane Tusup Hosszú Katinka olasz ellenfelének edzője lesz, de a magyar úszótehetség, a 15 éves Bujdosó Zsombor felkészülésének irányítását is átveszi.

A lap azt írja, Tusup eddig világbajnok golfjátékos akart lenni, ám most mégis hatalmas meglepetéssel szolgál. Valószínűleg már ma bejelenti, hogy megint úszókkal fog foglalkozni, átveszi a 15 éves Bujdosó Zsombor felkészítését, akinek egyszer már volt az edzője. Tusup arra készül, hogy Olaszországba viszi a fiút, ahol Ilaria Cusinatóval, a 2018-as Európa-bajnokság ezüstérmesével is foglalkozni tud. Az olasz úszónő Katinak egyik erős ellenfele, ő is vegyes úszó.

"Nem magasztalom Tusupot, azt se állítom, hogy emberi mivoltában ő lenne a példaképem, ezért nem is értek mindenben egyet vele. Az viszont tény és való, hogy a szakmai tudását nem lehet megkérdőjelezni. Alig egy napja, hogy Zsombor édesapját megkereste Tusup, felvázolta a vele kapcsolatos terveit, és amennyire tudom, elég gyorsan megállapodásra is jutottak. Egyelőre egy esztendőre szóló olaszországi projektről van szó, ennyi idő alatt ki kell derülnie, hogy Tusup mit tud felmutatni. Napi kapcsolatban leszek Zsomborral, a szakmai munkának pedig minden egyes mozzanatát folyamatosan egyeztetni fogjuk. Őszinte embernek tartom magamat, ezért nem is titkolom, hogy a gyors bólintásom mögött érzelmi alapú megfontolás állt. Több mint valószínű, hogy a fejlődése akkor is töretlen lett volna, ha továbbra is velem és a Tüske uszodában edz, de ez most egy hirtelen jött nagy kihívás, ami elől sem Zsombor, sem a családja, de jómagam sem hátrálhattam ki" - nyilatkozta Lőrinczi György, Zsombor mostani egyesületének, a Dunaharaszti MTK vezetőedzője.