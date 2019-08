Nagy szerelemben és harmóniában él Caramel a feleségével, Szilágyi Szilvivel, ám van, amiben nagyon különböznek. Erről mesélt az énekes.

Szinte lélegzetvételnyi ideje sincs Caramelnek, aki nyáron is az országot járja, és koncertek tucatjait adja országszerte. Az énekes az ország minden pontján megfordult már, mégis alig tud kiemelni egy kedvenc régiót hazánkban.

„Nagyon nehéz egy tájegységet, várost kedvencnek választani. Annyi csodálatosan szép hely van az országban, mindet szeretem. A fővárost, az Alföldet, a dimbeket-dombokat, ahogy a Balatont is" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban Caramel, aki bár ritkán pihen, azt sem hétköznapi módon teszi.

„Ebben is, mint mindenben kettős személyiség vagyok. Előfordul, hogy csak arra vágyom, hogy tényleg semmi ne történjen, és csak lógathassuk a lábunkat a vízparton. Ennek az ellenkezője is megesik, hogy szeretnék kirándulni, menni valahova. A feleségem pörgős, mászkálósabb típus. Én viszont kényelmesebb alkat vagyok. Van, amikor én veszem át tőle a hangulatát, és ráteszek még egy lapáttal, kérlelve, hogy induljunk el, kiránduljunk. Van, amikor fordul a helyzet, és inkább ő veszi át az én habitusom. Mindig egymást inspiráljuk, de ugyanahhoz egyszerre általában nincs kedvünk. Nincs ezzel gond, szeretjük, hogy mindig hatással vagyunk egymásra" – árulta el az énekes a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek, akinek arról is mesélt Caramel, hogy milyen inspiratív módon hat rá a Balaton, ahol már egy kisebb munkaállomást is kialakított magának.