Sheryl Crow évekig volt Michael Jackson háttérénekese, aki ezúttal bevallotta, sok furcsaságot látott a színfalak mögött annak idején.

A világhírű énekesnő hatalmas rajongója volt a poplegendának, Michael Jacksonnak, ám ő is sok furcsa dolgot látott a színfalak mögött egy-egy koncert alkalmával.

A CNN műsorában megkérdezték tőle, látta-e a Leaving Neverland című filmet, amely Jacko két kiskorú szeretőjének őszinte vallomása, akik részletesen elmesélik, milyen szexuális megrázkódtatáson kellett átmenniük, míg a sztárral éltek.

„Nem láttam a filmet és nem is akarom megnézni. Tény, hogy én is sok olyan dolgot láttam, amit furcsának találtam és kérdéseket vetett fel bennem” – írta meg a The Sun.