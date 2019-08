6 millió dollárra perelte be egykori alkalmazottját Robert De Niro.

Robert De Niro filmes cége egykori alkalmazottját perli. Azt állítják ugyanis, hogy Chase Robinson rengeteg pénzt sikkasztott, és Jóbarátokat nézett munkaidőben. Sajtóértesülések szerint a nő rengeteg pénzt költött luxuscikkekre: drága ételekre két év alatt majdnem 4 millió forintnak megfelelő dollárt költött a cég pénzéből, valamint mindenhová taxival járt, ami majdnem 10 millióba került.

2008-ban került a céghez Robinson, aki alig járt be dolgozni, akkor is sorozatokat nézett. Előfordult olyan, hogy 4 nap alatt 55 részt is meg tudott tekinteni kedvenc sorozatából.

A nő nevetségesnek nevezte a vádakat - írta meg a Variety.com.