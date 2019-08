Néhány hónappal ezelőtt bombaként robbant a hír: Jolly és Suzy szerelme véget ért. Jolly új szerelmét már a nagyközönségnek is bemutatta. Úgy tűnt, a szakítás végleges. Ám néhány nappal ezelőtt kiderült, mégsem tudnak egymás nélkül élni, és újra összejöttek.

Botrányos szakítás után ismét egymásra talált Jolly és Suzy. Elárulták, mi vezetett a béküléshez.

"Eddig is nagyon nehéz volt a fellépéseken a szerelmes duetteket előadni ebben a helyzetben. Pár hete azonban az egyik dalnál Suzy úgy nézett rám, hogy elgyengültem. Beláttam, ő az igazi. Egyikünk sem hibátlan. Minden egyes napot reggeltől estig, plusz az éjszakákat is együtt töltjük tíz éve. Talán túl sokat is voltunk együtt... Ezért mindkettőnknek voltak sérelmei, amik halmozódtak. Elkerülhetetlen volt a robbanás, de kellett ez a külön töltött négy hónap, mert nem volt olyan nap, hogy Suzy vagy a kislányunk, Zsuzsika ne jutott volna az eszembe. Mindenki azt gondolja, megcsaltam a feleségemet, pedig csak a szakítás után jöttem össze Barbarával. De az már a múlt. A lényeg, rájöttünk, egymáshoz tartozunk" - mesélte a Blikknek Jolly.

"Nőként olyan traumának éltem meg Jolly elköltözését, mintha meghalt volna egy szerettem, de örülök, hogy újra együtt vagyunk. Szeretem Jollyt, és ha egy fájdalmas szakítás kellett is hozzá, kiderült, ő is szeret engem" - vallotta be Suzy.