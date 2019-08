Borzalmas üzenetet kapott egyik követőjétől Tóth Gabi. Emiatt úgy döntött, letiltja a kommentelési lehetőséget az oldalán.

Tóth Gabi borzalmas üzenetet kapott egyik követőjétől. A komment teljesen kikészítette, ezért drasztikus lépésre szánta el magát: letiltotta a kommenteket. Természetesen az igazi rajongók, barátok és kollégák egyből mellé álltak, olyan hírességek biztosították támogatásukról az énekesnőt, mint például Kasza Tibi és Balázs Andi.

„Nap mint nap kell szembesülnöm ilyen és ehhez hasonló kommentekkel, amiket már nem tudok és nem is akarok tolerálni vagy letojni! Mert ezeket már nem lehet! 15 éve vagyok ebben a szakmában és végignéztem, ahogy az emberek egyre többet mocskolódnak az évek során! Aki szeret, bízom benne, hogy akkor is fog, ha nem kommentelhet! Lehet az anyaság felé vezető út is teszi velem ezt, de nem bírom tovább elviselni ezt a magyar megkeseredett irigy vircsaftot! Attól, hogy közszereplők vagyunk, még nem kell nekünk mindent elviselni, mert elsősorban EMBEREK VAGYUK ÉS NEKÜNK IS VANNAK ÉRZÉSEINK!” – írta Gabi az Instagram-oldalán.