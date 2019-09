Az egész országot megrázta a szörnyű tragédia: L. L. Junior a hétvégén vesztette el kisebbik gyermekét, Dávidkát. A kisfiút elgázolta egy autó Zuglóban: a gyerek az édesanyja kezéből tépte ki magát, így történt a baleset. A gyászoló zenész kisebbik gyermekének halála után magához vette a nagyobbik fiút, Lacikát, és nem is akarja már visszaadni az édesanyjának, Csillának, amit ügyvédje dr. Mester Csaba így magyaráz. A rapper szerint volt párja felelős a kicsi haláláért.

A Bors információi szerint az egykori pár kapcsolata már korábban megromlott, Junior hónapok óta módosítani kívánta a láthatás körülményeit. Mester Csaba elmondta, ügyfele úgy véli, felmerül a tragédiában az édesanya felelőssége, így méginkább azon van, hogy ő nevelhesse Lacikát.

"Amellett, hogy ebben a helyzetben az érző apai szív megszakad, az anya részben vagy egészben felelős lehet, ügyfelemnek pedig gondoskodnia kell a fiáról" - mondta az ügyvéd, és azt is hozzátette, még a héten bíróságra mennek, hogy rendeljenek el ideiglenes határozatot a felügyeleti jogokról. "A büntetőjogi felelősségtől függ, hogy mi lesz a jövő ez után" – fogalmazott.

A lap arról is ír, Csilla is tudja, hogy volt párja őt teszi felelőssé a történtekért. "Junior teljes mértékben Csillát hibáztatja. A közösségi oldalán és ügyvédje, dr. Mester Csaba által is nyílt hadüzenetet indított ellene: el akarják venni ügyfelemtől a gyermekét" - mondta el Csilla ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor büntető szakjogász, aki szerint Junior a továbbiakban kizárólag láthatást akar biztosítani Csillának, de ő kívánja felnevelni Lacikát.

Junior egyébként már a tragédia napján elvitte első szülött fiát az összeomlott édesanyától, mondván, a gyermeket a nagymama majd nyugtatja, amíg Csilla sokkhatás alatt van, de nem sokkal később megüzente volt párjának, hogy nem fogja visszaadni Lacikát.