L.L. Junior kisfiának haláláról, a gyászról, a fájdalomról nyilatkozott az anya, Csilla. Mindenkinek üzent.

Szörnyű, feldolgozhatatlan tragédián esett át L.L. Junior és volt kedvese, Csilla: elvesztették kisfiukat. Most a megtört anya nyilatkozott a történtekről és a fájdalomról.