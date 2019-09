Szakembertől is kap segítséget L. L. Junior nagyobbik fia, Lacika, aki szombaton este végignézte kistestvére, Dávidka halálos balesetét.

"A gyászmunka még tart, ügyfelem igen nehéz időszakon megy keresztül, de ennek ellenére is a fia érdekeit tartja a legfontosabbnak. Junior elment egy pszichológushoz, akivel azóta is folyamatosan konzultál arról, hogyan segítsen Lacikának feldolgozni a traumát, valamint hogy felkészítse őt a temetésre. Teljesen érthető, hogy Junior félti a fiát, hiszen felnőttként is nagyon nehéz megélni egy temetést, gyerekként pedig minden bizonnyal még nehezebb" – mondta el a Blikknek az énekes jogi képviselője, dr. Mester Csaba.

„A kis Lacika a körülményekhez képest jól van, mindenki rá figyel, lessük a kívánságait" – nyilatkozta a lapnak L.L. Junior menedzsere, Száva Rita.