Terry Black többször legyőzte a rákot, végül szívinfarktus miatt vesztette életét. Halála előtt még bizakodott, habár az orvosok nem sok jóval kecsegtették. Sajnos nekik lett igazuk.

Terry Black 71 évesen távozott az élők sorából. Sok megpróbáltatás után végül szívinfarktus okozta a halálát. Élete utolsó napja előtt még beszámolt a vele történtekről.

Terry Black augusztusban járt utoljára Magyarországon, kutyáját hozta állatorvoshoz, valamint találkozni szeretett volna néhány régi barátjával, mielőtt gyermekeinek elkezdődik az iskola. Harangozó Teri emléktáblájára az énekesnő halálának évfordulójára koszorút is vitt.