Dávidka tragikus halála után L.L. Junior úgy döntött, magához veszi nagyobbik gyermeküket, Lacikát. Csilla azóta nem sokszor láthatta a gyermekét, nemrég azonban újra találkozhatott vele: Dávidka sírjánál láthatta Lacikát.

Ügyfelem munka közben egy váratlan telefonhívást kapott Juniortól, és percei voltak, hogy kiérjen a temetőbe, ahol az édesapa engedélyével kerek húsz percre találkozhatott és magához ölelhette gyermekét" - mondta a Borsnak Csilla ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor. Arról pedig, hogy az anyjától való elszakítás és egy testvér elvesztése milyen hatással van egy gyermekre, szakértő nyilatkozott.