Megtörte a csendet Fecsó: ezért válnak el Vasvári Viviennel

Két héttel ezelőtt a közösségi oldalán jelentette be Vasvári Vivien, hogy elválnak Fecsóval. Szegedi Ferenc most úgy döntött, hogy kamerák elé áll, és elmeséli, mi történt.

"A szakítás az úgy történt, hogy egyik pillanatról a másikra körülbelül eljöttem otthonról. Nekem most újra kell szerveznem az életemet. Ugye azt mondta, hogy vagy megváltozok, vagy pedig költözzek el. Most én már 39 évesen nehezen fogok megváltozni, ezért inkább úgy döntöttem, hogy még most kicsi a gyerek, 15 hónapos, tehát kevesebbet fog ebből érzékelni, hogy ha most döntünk így" - mondta Fecsó az RTL Klubnak, majd azt is elárulta, hogy mi vezetett a szakításhoz. "A Vivi is egy elég erős jellem, és én is egy erős jellem vagyok, mi voltunk az olaszos pár a Nyerő prásoban is. Persze, ez így izgalmas, meg felpezsdíti a kapcsolatot, de egy életet így azért nem lehet leélni szerintem, hogy van ez a feszültség és elég sűrűn összeveszünk. A fő gond az volt, hogy én nagyon nem birom azt, hogy az én szabadságomat valaki bekorlátozza, meg akarja mondani, hogy dolgokat hogyan és miként csináljak. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a minimális korlázotást is nagyon nehezen viselem el, nem tudok kompromisszokat kötni és megyek a fejem után."