4 éve tart Galambos Lajos gáz- és áramlopási ügye. A zenész belebetegedett a perbe, már a felfügesztett börtön is vállalná.

4 éve küzd Lagzi Lajcsi, hogy bebizonyítsa ártatlanságát gáz-és áramlopási ügyében. A vádirat szerint az ügyészség 2-12 év közötti börtönbüntetést indítványozott. A mulatós zenész belebetegedett a csatározásba. A Tényekben elmondta, még akár az ördöggel is cimborálna, csak hogy végre véget érjen ez a rémálom. A felfüggesztett börtönbüntetést is vállalná, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. Még mindig ártatlannak vallja magát a zenész. Elárulta azt is, hogy nyugalomra vágyik, szeretné, ha ő is és a családja is megnyugodhatnának.