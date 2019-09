Hajdú Péter fotóival valamiért különösen sokszor élnek vissza. Ebben az esetben azonban már nem csak az ő, de a gyermekei képeit is felhasználta valaki.

A közszereplők számára sajnos már-már teljesen szokványos eset, hogy képüket különböző kamuprofilokon látják viszont. Hajdú Péter fotóval azonban a szokásosnál is többször éltek már vissza, most egy olyan profil miatt háborodott fel az egykori tévés, amelyen a gyermekeiről is láthatóak képek. Arra kéri Hajdú a rajongóit, hogy jelentsék az illetőt, valamint fontolgatja azt is, hogy feljelentést tesz.

"Egy igazi beteg állatról kaptam egy üzenetet az egyik követőmtől. Ez a graymackson nevű nyomorult kb. 20 kamuprofilt csinált és mindegyiket az én fotóimmal. Segítsetek jelenteni és nagyon gondolkozom rajta, hogy a rendőrségen is feljelentést teszek, mert tuti, hogy pszichopata!" - írta Hajdú.