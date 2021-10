Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

A legnagyobb ajándék, amit életedben kaphatsz, a figyelem. Amikor valakinek fontosabb vagy, mint önmaga. Csak te, mindennél és mindenkinél fontosabb.

Ez az igazi szeretet jele. Téged kérdez, és téged hallgat - nem magáról beszél. És érez akkor is, ha nem szólsz, csak hallgatsz. Vételre áll be, nem adásra. Ritka az ilyen. Gyógyító, boldogító ereje van, és hálás vagy érte. A figyelő szeme sohasem kritikus - hanem látó. A látó szemében nem bírálat van, hanem elsősorban megértés. Szinte nem is kell neki beszélni.





Manapság az ilyen nagyon ritka. Mindenki mondja, mondja a magáét, és amikor végre abbahagyja, félig udvariasságból megkérdi: - És veled mi van?... Fölösleges elmondanod, mert már régen tudnia kellene. Ha figyelt volna.