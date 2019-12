Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 414. rész.

Az ember sorsának beteljesülését nemcsak várja, de meg is idézi. Jót, rosszat, egyaránt. Öntudatlan hívójeleket küldünk a jövőbe.

Amikor egy igazán neked szóló, jó könyv kerül kezedbe, olyan érzésed van, hogy vártad már, és most megérkezett. A címét se tudtad, azt se, hogy megírták, és íme itt van. Úgy olvasod, mint egy neked szóló üzenetet,és ez minden nagy eseménnyel így van. Minden találkozással, új barátsággal, szerelemmel, fontos történettel. Sorsunk nemcsak kívülről jön, hanem meg is idézzük, öntudatlanul. A dolgok nem ránk szakadnak, hanem hívjuk is őket.

Jó tudni, hogy milyen hívójeleket adunk a világba, nemcsak vágyainkkal, de félelmeinkkel is.