Tanácsolom, ha találkozol azzal a ritka emberrel, aki szeretsz, s aki szeret téged, tedd félre a mobiltelefonodat, és nézzetek egymás szemébe. És így beszélgessetek. Ez az egymásra figyelés titka.

Figyelmet szentelek rád - szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy figyelmemet kivonom a hétköznapi, zűrzavaros világból, tisztán és zavartalanul csak a tiéd. Tisztán látom a lényedet, s te is érzed, mert ez a figyelem olyan éltető, mint növénynek a napütés. Más kérdés, hogy akire figyelek, annak is szüksége van a figyelmére, hogy befogadjon engem. Ezek az élet intim pillanatai. S gyakran az igazságé is. A mai rohanó világ bűne a szüntelen rohanás, a zaklatás és a zaklatottság. Mindenki szétszórtan fut, rohan, ügyeket intéz, s ennek eredménye az, amit stressznek nevezünk. Állj le néha. És figyelj.





