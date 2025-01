Műveltségi kvíz: te ismered ezeket a furcsa hangzású magyar szavakat?

Ezúttal olyan magyar szavakat hoztunk el számodra, melyek talán már nem az aktív szókincsed részei, tehát egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán használod a hétköznapokban. Az is lehet, hogy még életedben sosem hallottál ezekről a kifejezésekről, amelyek régen annyira széppé, ízessé tették elődeink beszédét. Felkészültél?

Műveltségi kvíz: mennyire ismered a régi magyar szavakat?

Forrás: Shutterstock

Műveltségi kvíz: 10 szó, ami próbára teszi lexikális tudásodat

Elődeink messziről érkeztek, a legelterjedtebb nézet szerint Ázsiából és a vándorlás során több nemzettel is érintkeztek. Átvehettünk kifejezéseket a szomszédos népektől, itt a Kárpát-medencében is, sőt akár latin szavakat is behozhattak hozzánk a nyugatról érkezők. Ennek köszönhetően a magyar nyelv szókészlete több százezer szóból áll. Sok olyan szó van, amit a legtöbben valószínűleg sosem hallott még élete során. De számos olyan is akad, amellyel nemegyszer találkoztunk már, de nem biztos, hogy tudjuk a pontos jelentésüket. Kvízünkben közülük hoztunk most el 10 magyar, vagy magyarnak hitt szót, amivel most kibővítheted a szókincsedet. Teszteld tudásodat!