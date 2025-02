Kvíz: felismered, ki viselte az elmúlt években az Oscar-gála legemlékezetesebb ruháit?

A kvíz, amely megidézi az elmúlt évek legszebb, legelőkelőbb ruháit. Az Oscar-díjátadókon általában mindig a hivatalos, elegáns és stílusos ruhaköltemények dominálnak, némi extravaganciával megfűszerezve, csak hogy örökre az emlékezetünkbe égjenek. A hollywoodi hírességek ilyenkor nemcsak tehetségükkel, filmben nyújtott alakításaikkal, hanem grandiózus ruhaválasztásukkal is igyekeznek magukra vonni a közönség figyelmét.

Oscar - kvíz: Te meg tudod mondani, melyik ruhát ki viselte?

Forrás: Getty Images via AFP

Oscar - kvíz: ki volt az a híres személy, aki ezt a különleges ruhát viselte?

A vörös szőnyeges események közül nemcsak a film, de a divat szempontjából is kiemelkedik az Oscar-gála. Nézők, fotósok és újságírók milliói figyelik ilyenkor a hírességeket, akik a legkifinomultabb, legfigyelemfelkeltőbb ruhakölteményekben vonulnak fel Hollywood legnagyobb eseményén. Ezért talán nem is csoda, hogy a világhírű tervezők maguk keresik meg a sztárokat, hogy az általuk megálmodott alkotásokban lépjenek a vörös szőnyegre. Az elmúlt évek során számos olyan ikonikus ruhát láthattunk, amely azóta is emlékezetünkben maradtak. Most itt az idő, hogy próbára tedd kifinomult divatérzékenységed! Meg tudod mondani, ki volt az a híres hollywoodi híresség, aki ezt a különleges ruhát viselte?