Ezt az IQ-tesztet csak az emberek 1 százaléka tudja megoldani elsőre: te közéjük tartozol?

Ez az agytorna jobban megizzaszt majd, mint egy sivatagi túra! Képes vagy gyorsan és pontosan feldolgozni a vizuális információkat? Bizonyítsd be ezzel az IQ-teszttel! Ha sikerül megtalálnod a kakukktojás tevét az egyforma teve csapat tengerben 12 másodperc alatt, akkor igazán éles szemed van, villámgyorsan észlelsz apró eltéréseket, és valószínűleg az IQ-d is az átlag feletti! Készen állsz a kihívásra? Akkor indítsd el a visszaszámlálót és kezdődhet is a teve vadászat!

Optikai illúzió IQ-teszt: Hová bújt az egyetlen tee, aki különbözik a többitől?

Forrás: jagranjosh.com

Képes IQ-teszt: megtalálod a kakukktojás tevét?

Ez az optikai illúzió szándékosan ilyen nehéz. Az emberek 99%-a elbukik rajta! Csak a legélesebb szeműeknek sikerül kiszúrni az egyetlen eltérő tevét 12 másodpercen belül! Teszteld, mennyire vagy éleslátó! Itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, hogy röntgen szemed van és nyomás alatt is képes vagy a feladatra fókuszálni és villámgyorsan rájönni a helyes megoldásra!