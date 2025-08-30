Ezt a parkolós logikai feladványt csak az emberek 5%-a tudja megfejteni: te köztük vagy?

A rejtvényfejtés nemcsak szórakoztató időtöltés, hanem igazi agytorna is, amely próbára teszik az ember figyelmét és a kreativitását. Most egy parkolóhely-számokkal trükköző fejtörőt hoztunk, amely kifogott az emberek többségén.
A számsorban ezek a számokat találjuk: 16, 06, 68, 88, ...., 98. A kérdés: melyik számot takarja ki az autó? Vagyis melyik a számsor hiányzó eleme?
Jól nézd meg a képet, és gondolkozz, ugyanis a megoldás egyszerűbb, mint gondolnád, mégis csak az emberek 5 százalékának sikerül. Ha nem megy, akkor olvas tovább, ugyanis a továbbiakban eláruljuk a megfejtést.
Akkor most felfedjük a megoldást, amit látva egszen biztosan a legtöbben a homlokukat csapkodják majd.
A hiányzó szám a 87, ugyanis a képet fejjel lefelé kell nézni. Ebben a pozícióban a számsor teljesen egyértelművé válik: 86, 87, 88, 89, 90, 91. A hiányzó szám tehát a 87.
Az agyunk automatikusan sorozatot, logikai kapcsolatot keres a számok között – és mindenhol máshol kutatja a rejtvény megfejtését, csak a legegyszerűbb megoldásnál nem. Az ilyen rejtvények pont ezért annyira addiktívak: annyira banálisak, hogy szinte sértő, ha nem jövünk rá azonnal.
A pszichológusok szerint a hasonló agytornák nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztik a figyelmet és a problémamegoldó képességet is. Ez a feladvány azért olyan kegyetlenül zseniális, mert ráveszi az agyat a dobozon kívüli gondolkodásra. Az agyunk azonnal matekozni kezd, logikát keres a számsorban, de mégis csak keveseknek jut eszébe megfordítani a képet.
A pszichológia szerint az ilyen "aha pillanatok", amennyiben rendszeresek, nemcsak nyomot hagynak az emlékezetben, hanem szó szerint átalakítják, ahogyan az agy feldolgozza az információt. A kutatások szerint amikor ez a váltás megtörténik, drasztikusan csökken az ilyen feladatok „nehézségérzete”, és a megoldás olyan természetesnek tűnik, mintha mindig is ott lett volna.
