Mit nézel meg először egy férfin? Eláruljuk, milyen partner illik hozzád!

Volt egy elképzelésed, hogy milyen lenne az álmaid férfija, de aztán később kiderült, hogy jobb ha azzal a személyiségtípussal nem kezdesz párkapcsolatot? Ha azon rágódsz folyamatosan, hogy nincs is számodra tökéletes pasi, akkor engedd meg, hogy segítsünk ezt megcáfolni. Most kiderítheted az alapján, hogy mit nézel meg egy pasin először, hogy milyen számodra a nagy Ő.

Lássuk milyen férfi illik hozzád! Forrás: Shutterstock

Mit nézel meg először egy férfin? Mutatjuk milyen pasi illik hozzád!

Most képzeld el, hogy sétálgatsz hazafelé és szembejön veled egy 10/10-es pasi. Mire esik akarva-akaratlanul a tekinteted? Az ápolt kezeire, a sármos arcára, a kidolgozott vállára esetleg a belőtt hajára? Netalán a kedves mosolya az, amit azonnal megpillantasz vagy a vonzó tekintete?

Nem gondoltad volna, de sokat elárul a neked való párról, hogy mit csekkolsz először a pasikon.

Lássuk is, hogy milyen pasi lesz életed szerelme az alapján, hogy a fürkésző tekinteted melyik testrészére veted elsőként!

Széles váll és hát − gondoskodó



Forrás: Shutterstock

Ha elsétál előtted egy jó pasas és a hatalmas hátán akad meg a szemed, akkor hozzád egy kedves, megnyugtató, „mackó” típusú pár illik. Ő lesz az, aki kősziklaként védelmez téged, későbbiekben a családotokat az egész életetek során. Mogorva favágó külleme egy jószívű, rengeteg szeretetet adó kisfiút takar, akivel mindig támogathatjátok majd egymást jóban és rosszban egyaránt.

Csendes, nyugalmas, forró csokikkal és kanapén összebújással teli hétköznapok vár rád.

Jóképű arc − kalandvágyó

Forrás: Shutterstock

Neked szinte mindegy, hogy milyen a srác teste, mert úgyis az arca lesz az, ami megfog? A hozzád illő partner egy belevaló macsó, aki már sok nőt elcsábított (és sok szívet összetört), de most végre rád talált, úgyhogy hirtelen kész elköteleződni. Izgalmakkal teli jövő elé nézhetsz mellette, mert unatkozni biztosan nem fogsz.

Tökéletes frizura − karrierista

Forrás: Shutterstock

Szereted, ha egy férfi ápolt és precízen megcsinálja minden reggel a haját. Ha még külön borbélyhoz is elmegy és nem neked kell levágni a fürtjeit, külön ódát zengsz róla. Egy olyan férfit keresel magad mellé, aki ambiciózus, aki előtt nagy jövő áll és már most látod, hogy hatalmas sikereket fog elérni.

Te is hasonló nagy álmokkal rendelkezel és azért képzed magad folyamatosan, hogy együtt építhessetek birodalmakat!