Mit nézel meg először egy férfin? Eláruljuk, milyen partner illik hozzád!

Volt egy elképzelésed, hogy milyen lenne az álmaid férfija, de aztán később kiderült, hogy jobb ha azzal a személyiségtípussal nem kezdesz párkapcsolatot? Ha azon rágódsz folyamatosan, hogy nincs is számodra tökéletes pasi, akkor engedd meg, hogy segítsünk ezt megcáfolni. Most kiderítheted az alapján, hogy mit nézel meg egy pasin először, hogy milyen számodra a nagy Ő.
Most képzeld el, hogy sétálgatsz hazafelé és szembejön veled egy 10/10-es pasi. Mire esik akarva-akaratlanul a tekinteted? Az ápolt kezeire, a sármos arcára, a kidolgozott vállára esetleg a belőtt hajára? Netalán a kedves mosolya az, amit azonnal megpillantasz vagy a vonzó tekintete?
Nem gondoltad volna, de sokat elárul a neked való párról, hogy mit csekkolsz először a pasikon.
Ha elsétál előtted egy jó pasas és a hatalmas hátán akad meg a szemed, akkor hozzád egy kedves, megnyugtató, „mackó” típusú pár illik. Ő lesz az, aki kősziklaként védelmez téged, későbbiekben a családotokat az egész életetek során. Mogorva favágó külleme egy jószívű, rengeteg szeretetet adó kisfiút takar, akivel mindig támogathatjátok majd egymást jóban és rosszban egyaránt.
Csendes, nyugalmas, forró csokikkal és kanapén összebújással teli hétköznapok vár rád.
Neked szinte mindegy, hogy milyen a srác teste, mert úgyis az arca lesz az, ami megfog? A hozzád illő partner egy belevaló macsó, aki már sok nőt elcsábított (és sok szívet összetört), de most végre rád talált, úgyhogy hirtelen kész elköteleződni. Izgalmakkal teli jövő elé nézhetsz mellette, mert unatkozni biztosan nem fogsz.
Szereted, ha egy férfi ápolt és precízen megcsinálja minden reggel a haját. Ha még külön borbélyhoz is elmegy és nem neked kell levágni a fürtjeit, külön ódát zengsz róla. Egy olyan férfit keresel magad mellé, aki ambiciózus, aki előtt nagy jövő áll és már most látod, hogy hatalmas sikereket fog elérni.
Te is hasonló nagy álmokkal rendelkezel és azért képzed magad folyamatosan, hogy együtt építhessetek birodalmakat!
A gyönyörű, mély, mindent eláruló tekintet az, ami azonnal megfog? Nem véletlenül mondják, hogy „a szem a lélek tükre”. Te egy igazi romantikus vagy, akihez egy érzelmes fiú illik. Sok kis gesztussal fejezed ki szeretteid felé, hogy valaki fontos számodra és ezt a törődést, odafigyelést és szeretetet várod a párodtól is.
Ha reggelente kis üzenettel és friss kávéval kelt, este pedig meglep a kedvenc menüddel, akkor tudhatod, hogy egy hozzád illő romantikus férfival vagy együtt.
Ha a száját figyeled meg, akkor téged a szavakkal lehet elcsábítani. Még nem is ismered, de távolról már azt lesed, miket fog majd azokkal a gyönyörű ajkaival kimondani. Humoros, jó kedélyű partner illik hozzád, aki vicceivel minden nap feldobja majd a kedved. Néha kicsit gyerekes, vagy be nem áll a szája, de mellette könnyedebbnek érzed az életet.
Kidolgozott, feszesen duzzadó karok...igazi sportembert keresel. Valószínűleg neki is hasonlóan fontos kell hogy legyen a kalóriaszámolás és a reggeli edzés, mint neked. Olyan férfi illik hozzád, aki bátorít és segít elérni a céljaidat és akárcsak te, ő is legyen nagyon fitt.
Nem tudod miért, de teljesen be tud indítani, ha valakinek szép a keze, ezért azt figyeled meg alaposan elsőként. Egy igazán különleges, érzékeny, művészi hajlamokkal megáldott férj passzol hozzád.
Múzsaként napi szinten inspirálhatod alkotásaiban, téged pedig feltölt az, hogy valaki ennyire éterien ragyogónak látja már a létezésedet is.
