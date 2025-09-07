Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mutatjuk a világ legrövidebb IQ-tesztjét, amit az emberek 83%-a nem tud hibátlanul teljesíteni

2025.09.07.
A kvízt készítő pszichológus szerint a feladványa első blikkre könnyűnek tűnhet, de valójában rafinált gondolkodásra van szükség a kitöltéséhez. Mutatjuk a három kérdésből álló IQ-tesztet.

A világ legrövidebb iQ-tesztje nem tartalmaz képrejtvényeket, vagy nehéz matematikai feladványokat, csupán a józan paraszti eszünket teszi próbára. A zsenit ugyanis az különbözteti meg az átlag embertől, hogy képes egy feladatot komplexen értelmezni és tud a dobozon kívül gondolkodni. A feladványt egy neves pszichológus, Shane Frederick állította össze, aki azt mondja, hogy a három találós kérdésre csak az emberek 17%-a képes hibátlanul válaszolni. Lássuk a világ legrövidebb iQ-tesztjét.

A világ legrövidebb iQ-tesztje mindössze három kérdésből áll
A világ legrövidebb IQ-tesztjét kognitív reflexiós tesztnek is nevezik

A Yale Egyetem professzoraként Shane elsőnek a diákjaival, majd a Harvard doktorjelöltjeivel próbáltatta ki a feladványát, és az eredmény meglepte őt: a magas tudású egyetemisták is ugyanolyan arányban oldották csak meg hibátlanul a tesztet, mint az átlagemberek. Ezzel arra a következtetésre jutott, hogy a kognitív reflexiós tesztje valóban képes megmutatni, hogy kik a valódi zsenik, ugyanis nem befolyásolja az iskolázottság, vagy a lexikális tudás a megoldását - írja a DailyStar. Ezek után végre nekivághatunk a különleges feladványnak.

Lássuk a három kérdést:

Egy teniszütő, és egy labda 110 forintba kerül együtt. Az ütő pedig pontosan 100 forinttal drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?

  • 5 forint
  • 10 forint
  • 100 forint

Öt masina öt perc alatt készít el öt terméket. Mennyi idő alatt gyárt le száz gép, száz darab terméket?

  • 2 perc alatt
  • 5 perc alatt
  • 100 perc alatt

Egy tó felszínét tavirózsák borítják: a növények levelei mindennap megduplázzák a méretüket. A 48. napon a tavirózsák teljesen ellepték a tavat. Hanyadik napon borította tavirózsa a tó vízfelszínének a felét?

  • 2. napon
  • 24. napon
  • 47. napon

Írd fel egy lapra a válaszaidat, és görgess lejjebb a megoldásokért.

1. A helyes válasz az, hogy a labda 5 forintba került. Az ütő ugyanis 105 forintba került, ketten együtt pedig csak így adják ki a 110-es értéket úgy, hogy 100 forint legyen köztük pontosan a különbség.

2. Ha 5 gépnek 5 percbe telik 5 terméket legyártani, akkor az azt jelenti, hogy 1 masina 5 perc alatt 1 terméket gyárt le. Vagyis 100 gép 100 terméket szintén 5 perc alatt gyárt le.

3. Megígértük, hogy nem lesz matematikai feladvány, így is volt: a tavirózsák megoldásához nem kellettek képletek vagy számolgatás, csak józan paraszti ész. Ha mindennap megduplázódik a tavirózsák mérete, akkor a 47. napon volt a tó fele beterítve a növény leveleivel.

Ha sikerült minden kérdésre helyesen válaszolnod, akkor gratulálunk zseni vagy! A tudásod alapján az emberiség 17% közé tartozol. Ha tetszett a teszt és kitöltenél még többet belőle, akkor itt van néhány feladvány, amit megfejthetsz:

