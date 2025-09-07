Mutatjuk a világ legrövidebb IQ-tesztjét, amit az emberek 83%-a nem tud hibátlanul teljesíteni

A világ legrövidebb iQ-tesztje nem tartalmaz képrejtvényeket, vagy nehéz matematikai feladványokat, csupán a józan paraszti eszünket teszi próbára. A zsenit ugyanis az különbözteti meg az átlag embertől, hogy képes egy feladatot komplexen értelmezni és tud a dobozon kívül gondolkodni. A feladványt egy neves pszichológus, Shane Frederick állította össze, aki azt mondja, hogy a három találós kérdésre csak az emberek 17%-a képes hibátlanul válaszolni. Lássuk a világ legrövidebb iQ-tesztjét.

A világ legrövidebb iQ-tesztje mindössze három kérdésből áll

Forrás: Shutterstock

A világ legrövidebb IQ-tesztjét kognitív reflexiós tesztnek is nevezik

A Yale Egyetem professzoraként Shane elsőnek a diákjaival, majd a Harvard doktorjelöltjeivel próbáltatta ki a feladványát, és az eredmény meglepte őt: a magas tudású egyetemisták is ugyanolyan arányban oldották csak meg hibátlanul a tesztet, mint az átlagemberek. Ezzel arra a következtetésre jutott, hogy a kognitív reflexiós tesztje valóban képes megmutatni, hogy kik a valódi zsenik, ugyanis nem befolyásolja az iskolázottság, vagy a lexikális tudás a megoldását - írja a DailyStar. Ezek után végre nekivághatunk a különleges feladványnak.

Lássuk a három kérdést:

Egy teniszütő, és egy labda 110 forintba kerül együtt. Az ütő pedig pontosan 100 forinttal drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?

5 forint

10 forint

100 forint

Öt masina öt perc alatt készít el öt terméket. Mennyi idő alatt gyárt le száz gép, száz darab terméket?

2 perc alatt

5 perc alatt

100 perc alatt

Egy tó felszínét tavirózsák borítják: a növények levelei mindennap megduplázzák a méretüket. A 48. napon a tavirózsák teljesen ellepték a tavat. Hanyadik napon borította tavirózsa a tó vízfelszínének a felét?

2. napon

24. napon

47. napon

Írd fel egy lapra a válaszaidat, és görgess lejjebb a megoldásokért.