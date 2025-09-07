Mutatjuk a világ legrövidebb IQ-tesztjét, amit az emberek 83%-a nem tud hibátlanul teljesíteni

A világ legrövidebb iQ-tesztje nem tartalmaz képrejtvényeket, vagy nehéz matematikai feladványokat, csupán a józan paraszti eszünket teszi próbára. A zsenit ugyanis az különbözteti meg az átlag embertől, hogy képes egy feladatot komplexen értelmezni és tud a dobozon kívül gondolkodni. A feladványt egy neves pszichológus, Shane Frederick állította össze, aki azt mondja, hogy a három találós kérdésre csak az emberek 17%-a képes hibátlanul válaszolni. Lássuk a világ legrövidebb iQ-tesztjét.
A Yale Egyetem professzoraként Shane elsőnek a diákjaival, majd a Harvard doktorjelöltjeivel próbáltatta ki a feladványát, és az eredmény meglepte őt: a magas tudású egyetemisták is ugyanolyan arányban oldották csak meg hibátlanul a tesztet, mint az átlagemberek. Ezzel arra a következtetésre jutott, hogy a kognitív reflexiós tesztje valóban képes megmutatni, hogy kik a valódi zsenik, ugyanis nem befolyásolja az iskolázottság, vagy a lexikális tudás a megoldását - írja a DailyStar. Ezek után végre nekivághatunk a különleges feladványnak.
Írd fel egy lapra a válaszaidat, és görgess lejjebb a megoldásokért.
1. A helyes válasz az, hogy a labda 5 forintba került. Az ütő ugyanis 105 forintba került, ketten együtt pedig csak így adják ki a 110-es értéket úgy, hogy 100 forint legyen köztük pontosan a különbség.
2. Ha 5 gépnek 5 percbe telik 5 terméket legyártani, akkor az azt jelenti, hogy 1 masina 5 perc alatt 1 terméket gyárt le. Vagyis 100 gép 100 terméket szintén 5 perc alatt gyárt le.
3. Megígértük, hogy nem lesz matematikai feladvány, így is volt: a tavirózsák megoldásához nem kellettek képletek vagy számolgatás, csak józan paraszti ész. Ha mindennap megduplázódik a tavirózsák mérete, akkor a 47. napon volt a tó fele beterítve a növény leveleivel.
Ha sikerült minden kérdésre helyesen válaszolnod, akkor gratulálunk zseni vagy! A tudásod alapján az emberiség 17% közé tartozol. Ha tetszett a teszt és kitöltenél még többet belőle, akkor itt van néhány feladvány, amit megfejthetsz:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.