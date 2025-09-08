Ez a matekfeladat még a szülőket is padlóra küldte. Te meg tudod oldani ezt a hatodikos házit?

Egy amerikai szülő a Redditen kért segítséget, mert a 12 éves gyereke házi feladatát nem tudta megoldani. A matek feladat láttán teljesen lefagyott, amikor meglátta, hogy miről is van szó. A munkafüzetben ugyanis nem valami egyszerű szorzótáblával megoldható feladat állt, hanem egy olyan példa, ahol egy négyzet és egy szabályos háromszög kerületét kellett egyenlővé tenni. A szülő bevallotta, hogy valószínűleg elbukna egy kompetencia felmérő matek teszten, mert bármennyire is próbálkozott, a vegyes törtek és az egyenletek annyira összezavarták, hogy végül nem maradt más választás, mint segítséget kérni.

Neked sikerül megoldanod ezt a 6-osoknak szánt matek feladatot?

Forrás: Shutterstock

Nézzük, hogyan is kell megoldani a matek feladatot lépésenként

Íme a feladat, amihez a Reddit segítségét kellett kérni.

A rettegett matekpélda

Forrás: Reddit

A négyzet és a háromszög oldalainak megoldóképlete.

1. Az átírás és a törtek a káosz forrásai

A vegyes tört két részből áll: egész + tört. Szorzásnál és egyenletmegoldásnál ez kényelmetlen, mert az egész szám és a tört „kétféleképp viselkedik”.

A feladat felírása egyenletben

Így már mindkét oldal egynemű: a törtes szorzás-összeadás egyszerűen megoldható és csökkenti a hiba lehetőségét.

2. Szorzás és az egyelet rendezése (itt szoktak belezavarodni)

A kerület az összes oldal összege. Az alábbi képletek segítségével tudjuk kiszámolni. Az oldalak ugyan akkorák, ezért csak be kell szoroznunk őket.

A négyzet és a háromszög oldalainak kiszámítása.

3. Így jön ki az x:

Az egyenlet megoldása

4. És akkor most ellenőrizzük le:

Az x-et helyettesítsük vissza.

Ellenőrzés

Tehát a két alakzat kerülete egyaránt 256.

5. Miért buknak el a legtöbben?

Formátum-keverés: vegyes, tört és tizedes között ugrálás. Tartsd végig törtben, amíg lehet.

Nem jól szoroznak: nem 4(a+b), nem is 4a+b, hanem 4a+4b

Neked sikerült megoldani?