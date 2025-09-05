Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 5., péntek Lőrinc, Viktor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agytorna

„Miért süt a nap? Mert főzni nem tud..." − Ez a találóskérdés-kvíz egy igazán zsibbasztó agytorna

Shutterstock - Andrii Iemelianenko
agytorna teszt kvíz
Nagy Kata
2025.09.05.
Kik laknak az üveg alján? Buborék... Ha titkon mindig is szeretted az ilyen feladványokat, akkor eljött a te időd. Ez a találóskérdés-kvíz nem a lexikai tudásodat teszi próbára – sokkal inkább a humorodat és a furfangos észjárásodat!

Ez a találóskérdés-kvíz olyan, mint a legjobb barátnőd megjegyzései: egyszerre szívatósak és viccesek. 

Nő egy találóskérdés-kvíz megfejtése közben
Ez a találóskérdés-kvíz alaposan megdolgozza majd az agytekervényeidet. 
Forrás: Shutterstock

Találóskérdés-kvíz: csak győzz a homlokodra csapni! 

Ha a te családodban is volt egy roppant humoros nagybácsi, akkor bizonyára a gyerekkorod azzal telt, hogy „Mi az, ami reggel négy lábon jár, délben kettőn, este pedig hárman?” szintű feladványokat kényszerültél megfejteni. Van, aki imádja őket, van, akinek a szőr feláll tőlük a hátán, de kétségtelen, hogy mindenki hallott már legalább egy jót, amin hangosan felröhögött.

 Egy jó találós kérdés ugyanis olyan, mint az új lovagod az ismerkedős szakaszban: kicsit bosszantó, kicsit megfejthetetlen, de mindenképpen szórakoztató. 

Ez az agytorna pedig pontosan ilyen: próbára teszi a kreativitásodat és közben még mulattat is. De vigyázz: ebben a tesztben a feladványok nem egyértelműek, bár néha a megoldás annyira kézenfekvő, hogy nem érted, hogy nem jutott eszedbe azonnal. Szóval, készen állsz egy jó kis vicces találóskérdés-kvízre? Akkor hajrá! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Száj nélkül beszélek és fülek nélkül hallok. Nincs testem, de a széllel kelek életre. Mi vagyok én?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Órákban méred az életemet, és én azzal szolgállak, hogy lejárok. Gyors vagyok, amikor vékony vagyok, és lassú, amikor kövér. A szél az ellenségem.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Bányából származom, és erdő vesz körül. Segítek másoknak kifejezni magukat. Mi vagyok én?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Egy buszsofőr rossz irányba megy az egyirányú utcában. Elhalad a rendőrök mellett, de nem állítják meg. Miért?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Még nem ismersz, de mindig hiányozok, amikor elmegyek. Mi vagyok én?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Repülni tudok, de nincsenek szárnyaim. Sírok, de nincsenek szemeim. Mi vagyok én?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Minél jobban próbálsz látni, annál kevesebbet látsz. Minél közelebb kerülsz, annál kevesebbet tudsz. Mindenhol ott vagyok, de nem lehet megérinteni. Mi vagyok én?

 

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

Romkomkvíz: csak az igazi rajongók tudják, melyik romantikus filmből valók ezek az idézetek

Bridget Jones, Holiday, vagy Igazából szerelem – vajon annyira jól ismered ezeket az örök klasszikusokat, mint amennyire gondolod? Ebből a romkomkvízből most kiderül!

Rendhagyó földrajzi kvíz: ha több, mint 9 pontod lesz, a Föld legintelligensebbjei közé tartozol

Ezekre a kérdésekre mindenki rávágja egyből a megoldást, pedig nem olyan egyszerűek. Neked vajon sikerül elérni a 9 pontot?

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu