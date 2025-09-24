Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Filmkvíz: csak a 90-es évek rajongói ismerik fel ezeket a színészeket az ikonikus szerepükről

Ikonikus karakterek, drámai jelentek és legendás színészek! A '90-es évek rengeteg filmes remekművel ajándékozott meg minket, de te felismernéd őket egy nehezített kép alapján? Kvízünkben tesztelheted filmrajongói tudásodat!

Tom Cruise elengedhetetlen napszemüvege, Meg Ryan varázslatos mosolya, szemcsés filmkockák és felejthetetlen főcímdalok – a ’90-es évek igazi aranykora volt a filmrajongóknak. Nem csoda, hogy a korszak ikonikus jeleneteit ma is újra és újra elővesszük. De vajon te mennyire emlékszel ezekre a klasszikus pillanatokra? Képes, extra nehéz kvízünkkel most letesztelheted a tudásodat!

Filmkvíz a '90-es évekből
A ’90-es évek filmjei nem egyszerűen kasszasikerek voltak – sokkal inkább felejthetetlen élmények. A VHS-kazetták, a zsúfolt mozik és az azóta klasszikussá vált történetek adták nekünk a hősöket, a szerelmeseket, a barátokat, és azokat a legendás idézeteket, amelyekre még ma is nosztalgiával gondolunk vissza. Egyes jelenetek, díszletek vagy éppen ikonikus öltözetek annyira beleégtek a kollektív emlékezetünkbe, hogy szinte azonnal felidéződnek bennünk. A korszak karakterei a popkultúra örök részévé váltak – de vajon felismered őket homályosított filmkockák alapján is? Most kiderül, mennyire vagy igazi retro filmrajongó!

Készen állsz a nosztalgiára? Akkor teszteld a tudásodat a '90-es évek filmkvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik színész látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik színész látható a képen?

 

60 felett is sármos Hollywood szívtiprója – Keanu Reeves a mozigyár legemberibb karaktere

61 éves lett a színész, aki túl király arc a Hollywoodi celebjátszmákhoz

Vissza a 90-es évekbe: emlékszel ezekre a legendás számítógépes játékokra? Teszteld a tudásod

Most kiderül, mennyire vagy retró gamer a szíved mélyén!

Hihetetlen, hogy néz ki a '90-es évek sztárja — A sitcom-királynő semmit nem változott az elmúlt 3 évtizedben

A dadus című nagysikerű sitcomban Fran Fine szerepében részről részre nevettette meg a tévénézőket a gyönyörű színésznő, akin úgy tűnik, nem fog az idő. Fran Drescher, aki a '90-es éveben uralta a televízió képernyőjét, ma már 67 éves, de a szépsége semmit nem kopott.

 

