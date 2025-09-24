Filmkvíz: csak a 90-es évek rajongói ismerik fel ezeket a színészeket az ikonikus szerepükről

Tom Cruise elengedhetetlen napszemüvege, Meg Ryan varázslatos mosolya, szemcsés filmkockák és felejthetetlen főcímdalok – a ’90-es évek igazi aranykora volt a filmrajongóknak. Nem csoda, hogy a korszak ikonikus jeleneteit ma is újra és újra elővesszük. De vajon te mennyire emlékszel ezekre a klasszikus pillanatokra? Képes, extra nehéz kvízünkkel most letesztelheted a tudásodat!

Filmkvíz a '90-es évekből

Forrás: arhiv

A ’90-es évek filmjei nem egyszerűen kasszasikerek voltak – sokkal inkább felejthetetlen élmények. A VHS-kazetták, a zsúfolt mozik és az azóta klasszikussá vált történetek adták nekünk a hősöket, a szerelmeseket, a barátokat, és azokat a legendás idézeteket, amelyekre még ma is nosztalgiával gondolunk vissza. Egyes jelenetek, díszletek vagy éppen ikonikus öltözetek annyira beleégtek a kollektív emlékezetünkbe, hogy szinte azonnal felidéződnek bennünk. A korszak karakterei a popkultúra örök részévé váltak – de vajon felismered őket homályosított filmkockák alapján is? Most kiderül, mennyire vagy igazi retro filmrajongó!