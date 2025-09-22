Stitch vagy Shrek? A kedvenc mesehősöd felfedi, mire vágysz titokban

Készen állsz? Akkor kapaszkodj, mert most kiderül, hogy a gyerekkorod ártatlan mesehősei milyen sötét, elvetemül titkokat tartogatnak a számodra. Ne aggódj, ha rád illik valamelyik, az még nem jelenti azt, hogy azonnal pszichológust kell hívnod, bár lehet, hogy nem ártana.

Válassz egy mesehős és tudd meg mik a rejtett vágyaid.

Forrás: Shutterstock

Válassz egy mesehőst és eláruljuk a legsötétebb, titkos vágyadat!

Szóval, megvan a választottad? Akkor most már te is tudod, hogy a gyerekkor meséi valójában nem is olyan ártatlanok, mint amilyennek látszanak. És valószínűleg te sem.

Válassz egy mesehőst!

Forrás: shutterstock

Stitch – Az űr anarchistája

Ha őt választottad, akkor a titkos vágyad nem más, mint hogy egy nap felgyújtsd a teljes Excel-táblát a munkahelyeden, miközben kárörvendően röhögsz. Stitch-hez hasonlóan te is a káoszra vágysz. Az álmod az, hogy egyszer mindent és mindenkit szét- vagy inkább kiboríthass, és senki még csak ne is merjen rád szólni.

Törpapa – A diktátor

Na persze, mindenki azt hiszi, hogy Törpapa egy bölcs öregúr. Pedig ha ő a választottad, mélyen legbelül arra vágysz, hogy te irányítsd a teljes lakóközösséget és mindenki azt tegye, amit mondasz. Sőt, ha tehetnéd, még a parkolóhely-adót is bevezetnéd a saját szomszédaidnak.

Elza – A fagyos bosszúálló

Nem, nem arról van szó, hogy szereted a havat. Hanem arról, hogy titkos vágyad az, hogy minden egyes idegesítő embert lefagyassz, aki a BKK-n hangosan telefonál. Elza választása = hideg, számító bosszúvágy. A szíved mélyén szeretnél egy saját jégbörtönt, ahová minden exedet bezárhatod.

Simba – Az uralkodói komplexus

Te sem vagy egyszerű, ha Simbát választottad. Titkos vágyad nem más, mint hogy végre te legyél a főnök. Nem, nem csak a munkahelyeden, hanem úgy általában mindenhol. Legszívesebben trónra ülnél, és elvárnád, hogy a boltban a pénztáros is meghajoljon előtted, mikor veszel egy fél kiló kenyeret.

Shrek – A magányos luxusdisznó

Ha Shrek a kedvenced, akkor a legnagyobb titkos vágyad, egy mocsár méretű villában élni, ahová senki nem teheti be a lábát, kivéve, ha pizzát hoz. Te vagy az, aki azt álmodja, hogy egyszer kiírhatja a homlokára: Mindenki húzzon innen, kivéve a futár!