Stitch vagy Shrek? A kedvenc mesehősöd felfedi, mire vágysz titokban

Készen állsz? Akkor kapaszkodj, mert most kiderül, hogy a gyerekkorod ártatlan mesehősei milyen sötét, elvetemül titkokat tartogatnak a számodra. Ne aggódj, ha rád illik valamelyik, az még nem jelenti azt, hogy azonnal pszichológust kell hívnod, bár lehet, hogy nem ártana.
Szóval, megvan a választottad? Akkor most már te is tudod, hogy a gyerekkor meséi valójában nem is olyan ártatlanok, mint amilyennek látszanak. És valószínűleg te sem.
Ha őt választottad, akkor a titkos vágyad nem más, mint hogy egy nap felgyújtsd a teljes Excel-táblát a munkahelyeden, miközben kárörvendően röhögsz. Stitch-hez hasonlóan te is a káoszra vágysz. Az álmod az, hogy egyszer mindent és mindenkit szét- vagy inkább kiboríthass, és senki még csak ne is merjen rád szólni.
Na persze, mindenki azt hiszi, hogy Törpapa egy bölcs öregúr. Pedig ha ő a választottad, mélyen legbelül arra vágysz, hogy te irányítsd a teljes lakóközösséget és mindenki azt tegye, amit mondasz. Sőt, ha tehetnéd, még a parkolóhely-adót is bevezetnéd a saját szomszédaidnak.
Nem, nem arról van szó, hogy szereted a havat. Hanem arról, hogy titkos vágyad az, hogy minden egyes idegesítő embert lefagyassz, aki a BKK-n hangosan telefonál. Elza választása = hideg, számító bosszúvágy. A szíved mélyén szeretnél egy saját jégbörtönt, ahová minden exedet bezárhatod.
Te sem vagy egyszerű, ha Simbát választottad. Titkos vágyad nem más, mint hogy végre te legyél a főnök. Nem, nem csak a munkahelyeden, hanem úgy általában mindenhol. Legszívesebben trónra ülnél, és elvárnád, hogy a boltban a pénztáros is meghajoljon előtted, mikor veszel egy fél kiló kenyeret.
Ha Shrek a kedvenced, akkor a legnagyobb titkos vágyad, egy mocsár méretű villában élni, ahová senki nem teheti be a lábát, kivéve, ha pizzát hoz. Te vagy az, aki azt álmodja, hogy egyszer kiírhatja a homlokára: Mindenki húzzon innen, kivéve a futár!
Ha őt választod, akkor mélyen legbelül semmi másra nem vágysz, mint elhagyni mindent. Titkos álmod az, hogy egy nap kimész a reptérre, felszállsz az első gépre, és többé senki nem hall felőled. A te vágyad: megszökni a hétköznapokból, lehetőleg luxusban, koktéllal a kézben.
A titkos vágyad? Elhagyni a gyorshajtási bírságot egyetlen gombnyomással. Ha McQueent választottad, akkor te vagy az, aki belülről ordít, mikor a belső sávban valaki 80-nal araszol. Legszívesebben versenypályává változtatnád az M7-est, és mindenkit letolnál az útról, aki nem érti, hogy te vagy a gyorsabb.
Ha ő a kedvenced, akkor a titkos vágyad, hogy végre kiengedni a benned lakó sárkányt, és mindent felgyújts, ami idegesít. Egy munkahelyi meeting? Égjen porrá! A szomszéd flexel vasárnap reggel? Lángoljon! Mélyen legbelül te vagy az, aki minden békés szituációt instant apokalipszissé változtatna.
